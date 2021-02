De alleenheerser van de VVD

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 5: de partij van Pieter Oud.

In 1970 hield Joop van Tijn, journalist van het weekblad Vrij Nederland, een reeks interviews met Harm van Riel, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Van Riel was een man met een scherpe tong en een venijnige humor. Hij vond het prettig om te provoceren. Het boekje waarin de interviews verschenen, Mr. H. van Riel in gesprek met Joop van Tijn, verveelt daarom geen moment.

Op één uitzondering na. Als Van Tijn gaat vragen naar de partijbeginselen en aandringt op een analyse van de betekenis van de VVD, nu en in de toekomst, houdt Van Riel zich stil. Want, zegt hij: ‘In de VVD draait het altijd om personen, dat wil ik wel even benadrukken.’ Al zijn meningsverschillen met VVD-leider Pieter Oud gingen uitsl..

