Basisscholen gaan volgende week weer open

Den Haag

Demissionair onderwijsminister Arie Slob maakte dit zondag bekend na corona-overleg op het Catshuis. Het deskundigenteam OMT heeft gezegd dat het verantwoord is om kinderen weer fysiek naar school te laten gaan, benadrukte hij. ‘Dat is goed nieuws voor de kinderen, voor de ouders en voor de leraren, want voor kinderen is het natuurlijk het allerbeste dat ze gewoon weer naar school kunnen en daar hun lessen krijgen.’

Het OMT concludeert dat kinderen nog steeds, ook voor wat betreft de Britse variant, weinig bijdragen aan verspreiding van het virus en milde klachten hebben bij besmetting. Slob toonde begrip voor zorgen bij ouders en leraren. Behalve het invoeren van de sneltest is daarom besloten dat een klas vijf dagen in quarantai..

