Leerkrachten blij dat basisscholen weer opengaan

Marije Boele (22), leerkracht groep 1/2 op de Bethelschool in Waddinxveen

‘Ik vind het fijn dat de scholen weer opengaan, vooral voor de kinderen. In het begin was thuisonderwijs nog spannend en leuk. Nu het nieuwe eraf is, vinden ze het veel minder leuk. Elke vrijdag zie ik de kinderen met hun ouders. Ze komen dan op alfabetische volgorde hun thuiswerkpakket voor de volgende week halen. In zo'n pakket zitten taal- en rekenspelletjes en een overzicht van welke filmpjes ze moeten kijken. We sturen drie keer per week een bijbelverhaal via een filmpje. Als ze het pakket komen ophalen, probeer ik te peilen hoe het met de kinderen gaat. Daarna kijk ik naar hun werk, dat ze maken in werkboekjes. Toch zeggen die b..