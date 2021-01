Kabinet mikt op opening van de basisscholen

De basisscholen open en het liefst ook een einde aan de avondklok. De politieke wensen voor volgende week dinsdag zijn duidelijk. Dan maakt het kabinet bekend of het huidige maatregelenpakket wordt verlengd of afgeschaald. De grote vraag: laat de Britse variant versoepeling toe?

Den Haag

Vrijdag sprak het kabinet over de zogenoemde exitstrategie, die de weg uit de huidige lockdown moet wijzen. Bovenaan het wensenlijstje staat het heropenen van de basisscholen. De kans dat dat lukt is ‘zeer groot', zei minister Hoekstra van Financiën na afloop van de ministerraad. Gesproken wordt over het indelen van kinderen in ‘bubbels', kleine groepjes, zodat bij een besmetting met het coronavirus niet de hele klas in quarantaine hoeft. Ook het sneller sluiten van basisscholen zou een optie zijn.

Britse variant

Of en hoe de basisscholen open kunnen, hangt af van het advies van het Outbreak Management Team. Dat advies verschijnt dinsdag op papier, maar RIVM-chef Jaap van Dissel zal daa..

