Just Eat en WDP positieve uitschieters

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en vastgoedfonds WDP waren vrijdag de positieve uitschieters op het Damrak. Daarbij was de algehele teneur in Europa negatief door zorgen over de leveringen van coronavaccins. Beleggers verwerkten verder een grote reeks aan bedrijfsresultaten en hielden ook hun blik gericht op de beursgekte in de Verenigde Staten, waar kleine beleggers zich via sociale media achter bepaalde fondsen hebben geschaard.