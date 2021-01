Kortjes Nederland (10)

Prinses Beatrix viert morgen haar 83e verjaardag. De oud-vorstin, die woont op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, liet begin januari weten zich te zullen vaccineren tegen het coronavirus zodra ze hiervoor aan de beurt is. <

beeld anp

Blokhuis laat verbod op waterpijp onderzoeken

Het kabinet laat onderzoek doen naar een verbod op het gebruik van waterpijpen. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Preventie) heeft grote zorgen over de gezondheid van medewerkers en bezoekers van shishalounges en laat mogelijkheden onderzoeken om de blootstelling aan schadelijke stoffen in deze waterpijpcafés te verminderen. <

Burgemeester verbiedt protesten Eindhoven

Burgemeester John Jorritsma heeft opnieuw twee manifestaties verboden die voor komende zondag in Eindhoven waren aangekondigd. Het gaat om een demonstratie van de anti-islamgroepering Pegida en een demonstratie tegen lockdown en politiegeweld. Jorritsma vreest wanordelijkheden in combinatie met gevaar voor de volksgezondheid. <

GGD-voorzitter: systeem al langer niet veilig

Al langer was bekend dat het registratiesysteem van de GGD niet veilig genoeg is. Voordat het coronavirus zich verspreidde was dat geen probleem maar nu duizenden artsen er gebruik van maken, schiet het systeem tekort. Dat heeft voorzitter André Rouvoet van de landelijke koepel GGD GHOR Nederland gezegd tegen RTL Nieuws. Hij reageert daarmee op het lekken van persoonsgegevens uit het registratiesysteem van de landelijke GGD. <

Korpschef: geef ME'ers voorrang bij vaccinatie

ME’ers moeten binnen de politieorganisatie als eerste worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Korpschef Henk van Essen van de nationale politie roept het kabinet op daar werk van te maken met het oog op de rellen van de afgelopen week. ‘Deze mensen kunnen echt fysiek contact niet voorkomen', zegt Van Essen tegen ANP. Het gaat om 3000 politiemedewerkers. <

Politie biedt lockdown-vermaak voor jongeren

Met verschillende onlineactiviteiten wil de politie vermaak gaan bieden voor jongeren tijdens de lockdown- en avondklokperiode. Samen met gemeenten en jeugdinstellingen organiseert de politie interactieve livestreams en entertainment, zoals gamewedstrijden, workshops en masterclasses van bekende dj’s, beauty-tips, een latenightshow met bekende influencers en ook: chatten met agenten. Iedere dag is er een ander programma, onder de noemer U-NIGHT. Het is gericht op jongeren van 12 tot 25 jaar. <

Ruim 11.500 boetes na zes avonden avondklok

Bijna een week na de invoering van de avondklok heeft de politie in het hele land 11.582 boetes uitgedeeld, zegt korpschef Henk van Essen tegen het ANP. Sinds de avondklok zaterdagavond werd ingevoerd zijn in het weekend al 5959 bekeuringen uitgeschreven, gevolgd door 5623 boetes in de dagen daarna tot en met vrijdagochtend 09.00 uur. <

beeld anp

Vier relschoppers voor rechter na Museumplein

De vier verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 17 januari, moeten voor de snelrechter verschijnen. De verdachten werden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze meldden zich bij de politie nadat er foto's van hen bij het tv-programma Opsporing Verzocht werden gedeeld. De snelrechtzitting is op 10 februari. <

Teststraat Hilversum extra beveiligd open

De coronateststraat aan het Colosseum in Hilversum gaat zaterdag weer open. De testlocatie en ook alle andere teststraten in het Gooi worden vanaf nu 24 uur per dag beveiligd, meldt de GGD Gooi en Vechtstreek. Vrijdagochtend werden ‘brandbare goederen’ met daaraan een stuk vuurwerk gevonden bij de teststraat op het bedrijventerrein Arenapark. <

Zeldzame daggekko uit het ei in Amersfoort

In DierenPark Amersfoort is een zeldzame Standing’ daggekko uit het ei gekropen. De Amersfoortse dierentuin is daar heel blij mee, aangezien deze daggekko’s in het wild bedreigd zijn en alleen nog op een deel van Madagaskar voorkomen, zegt dierenverzorger Ronnie Joha vrijdag. Lang niet alle eieren van daggekko’s komen uit. <

Half miljoen voor koloniale roofkunst

Na een dringend advies vorig jaar oktober om koloniale roofkunst terug te geven aan de landen van herkomst, komt cultuurminister Ingrid van Engelshoven met de eerste stappen daartoe. Zo komt er jaarlijks een half miljoen euro beschikbaar voor een commissie die verzoeken tot teruggave beoordeelt. Ook voert ze gesprekken met Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden over teruggave van de in Nederland aanwezige koloniale kunst. <

Duitsland dicht voor landen met mutaties

Duitsland gooit vanaf zaterdag de grenzen dicht voor personen uit landen waar veel coronamutaties zijn. Het gaat om Groot-Brittannië, Ierland, Portugal, Brazilië en Zuid-Afrika, op zondag gevolgd door de Zuid-Afrikaanse staatjes Lesotho en Eswatini. Die gaan allemaal gebukt onder besmettelijkere varianten van het oorspronkelijke coronavirus. <

Antwerpse synagoge die coronaregels brak dicht

Een orthodoxe Antwerpse synagoge moet vier weken dicht omdat de coronavoorschriften er meermaals zijn geschonden. Gelovigen trotseerden in het gebedshuis het samenscholingsverbod en kwamen toch samen. Ook overtraden ze hygiëneregels, constateerde de Antwerpse politie. Daarom ontkwam burgemeester Bart De Wever er niet aan de synagoge te sluiten, zegt hij. De chassidische Belzer-synagoge lag al langer onder het vergrootglas. Het coronavirus grijpt de laatste tijd in de joodse gemeenschap van Antwerpen om zich heen. <

Portugees parlement keurt euthanasie goed

Het Portugese parlement heeft vrijdag een wet goedgekeurd waarmee euthanasie legaal wordt in het katholieke land. Het is het vierde land in Europa en het zevende land in de wereld waar artsen een einde mogen maken aan het leven van terminale patiënten. <

beeld anp

Brand corona-afdeling Roemenië eist levens

Vijf mensen zijn om het leven gekomen door een brand op de corona-afdeling in een ziekenhuis in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De hulpdiensten hebben 102 patiënten geëvacueerd uit het ziekenhuis. Velen van hen lagen aan de beademing vanwege COVID-19. De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag uit. Volgens lokale media was er sprake van een ontploffing. Al eerder, in november, ontstond op een Roemeense corona-afdeling brand. Toen kwamen tien mensen om het leven. <

Oostenrijker laat fortuin na aan onderduikdorp

De Oostenrijker Eric Schwam heeft een deel van zijn fortuin nagelaten aan het Franse dorp Chambon-sur-Lignon, als dank dat hij en zijn familie daar konden onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 90-jarige Schwam overleed op 25 december. Burgemeester Jean-Michel Eyraud wilde niet zeggen om hoeveel geld het gaat, maar het is volgens hem ‘een groot bedrag voor het dorp'. <

Hongarije keurt Chinees coronavaccin goed

De Hongaarse medicijnwaakhond heeft het Chinese coronavaccin Sinopharm goedgekeurd voor gebruik. Het is het tweede vaccin dat Hongarije buiten de Europese Unie om goedkeurt na het Russische Spoetnik-V. De Hongaarse premier Viktor Orbán zei vrijdagochtend dat hij dit weekend al een deal kan sluiten met China om het vaccin in te slaan. <

beeld anp

Rusland komt met lightversie coronavaccin

Rusland komt met een lightversie van zijn coronavirusvaccin Spoetnik V. De producenten van het vaccin melden op Twitter dat Spoetnik-Light komende maand beschikbaar is. De lichtere variant van het middel bestaat niet uit twee, maar uit één dosis. Het kan worden gebruikt voor de export. De Russen zien het als een mogelijke tijdelijke oplossing voor landen met veel besmettingen. <

Russisch Spoetnik Vvaccin kan EU helpen

Rusland heeft aangeboden de Europese Unie te hulp te schieten met het Russische coronavaccin Spoetnik V, omdat de EU te weinig vaccins zou krijgen van met name de farmaceuten van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca. In het tweede kwartaal kan het land volgens de autoriteiten de Europese Unie aan 100 miljoen doses helpen. <

Marokko start vaccinatiecampagne

Marokko is een vaccinatiecampagne gestart en heeft daarmee een primeur op het Afrikaanse continent. In academische ziekenhuizen in Casablanca zijn om te beginnen mensen die in de ziekenhuizen werken ingeënt met een vaccin van Sinopharm, meldden plaatselijke media. Marokkanen kunnen zich op ongeveer 3000 locaties laten vaccineren. <

‘Hongkong-paspoort’ niet erkend door China

China erkent niet langer een speciaal Brits paspoort waar miljoenen mensen in Hongkong over zouden kunnen beschikken, als een wettig reisdocument of als document om zich mee te identificeren. De regering heeft laten weten dat de volksrepubliek het ‘Britse nationale overzeese paspoort' met ingang van zondag niet meer erkent. De stap is een reactie op het aanbod van de Britse premier Boris Johnson om het speciale paspoort te gebruiken om mensen in Hongkong desgewenst aan een verblijfsstatus in het Verenigd Koninkrijk en de Britse nationaliteit, en dus een echt Brits paspoort, te helpen. <

beeld anp

Meer Indiase soldaten naar grens met China

India heeft meer soldaten naar het betwiste grensgebied met China in het Himalayagebergte gestuurd. De afgelopen weken hebben er enkele kleine incidenten plaatsgevonden rond de grens waarbij is geschoten. De Indiase president Ram Nath Kovind zegt dat de troepen naar de grens zijn gestuurd om de Indiase belangen te beschermen. ‘We blijven waakzaam.' <

KLM schrapt meerdere vluchten naar China

KLM heeft meerdere vluchten naar China geschrapt vanwege aangescherpte coronamaatregelen in het land. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na eerdere berichtgeving van vakmedium Zakenreis.nl. De Chinese autoriteiten eisen sinds donderdag dat de bemanning van een vliegtuig een dubbele negatieve coronatest moet kunnen overleggen. <

Novartis gaat helpen bij productie Pfizervaccin

De Zwitserse farmaceut Novartis gaat helpen bij de productie van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech om zo te kunnen voldoen aan de sterke vraag. Novartis is van plan vanaf het tweede kwartaal met de productie te beginnen, met leveringen in het derde kwartaal. Het is niet bekend om wat voor hoeveelheden het gaat. <