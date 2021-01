SGP en bondgenootschap

snel kennen, nu hij twee weken partijvoorzitter is. Daags voor het congres dat hem verkoos, noemde hij samenwerken met populistische partijen onmogelijk (ND 16 januari). Ze maken sier met de thema’s die ze aansnijden, maar vormen ‘absoluut geen natuurlijke bondgenoot’ voor de SGP. Nog tijdens het congres werd hij gecorrigeerd door Kees van der Staaij: ‘Met iedereen is samenwerking mogelijk, geen enkele partij is melaats.’ Uit onderzoek door deze krant (pagina 4) blijkt nu dat de lijsttrekker zijn achterban goed kent: SGP-politici delen in grote meerderheid zijn universeel compatibele houding.

Die steun is relevant, omdat de SGP veel kan bereiken als ze in de Eerste Kamer samen optrekt met Forum. Tenminste: dat leek kansrijk toen de huidige senaat gekozen werd, in mei 2019. De SGP dankt haar tweede zetel aan een reststem die de FVD in Zuid-Holland haar toespeelde; een warme geste van partijleider Baudet. Maar die provinciale Forum-fractie ligt inmiddels in drieën. Net als in de senaat: FVD (2), Otten/GO (3) en Van Pareren/JA21 (7 zetels). De SGP zou dus eerst eens moeten ophelderen welke van de drie conservatieve en liberale bloedgroepen haar het dierbaarst is.