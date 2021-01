Den Haag

Met de test is uitgebreid proefgedraaid bij de teststraat in de RAI in Amsterdam. De komende tijd wordt de LAMP-test ook ingezet in de rest van Nederland, eerst in Amsterdam en daarna bij andere XL-testlocaties, zo melden minister Hugo de Jonge, TNO en de GGD Amsterdam. Daarna kunnen commerciële testlocaties ook gebruikmaken van de test. Bij een snelle test doe je eerst een blaastest (SpiroNose). Die geeft alleen aan of je het virus níet hebt. Bij twijfel kun je direct doorgaan voor een LAMP-test. De uitslag daarvan is net zo betrouwbaar als de PCR-test. <