Shell moet boeren betalen voor vervuiling

Shell Nigeria is in hoger beroep veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan enkele Nigeriaanse boeren wegens betrokkenheid van het olieconcern bij twee ernstige olielekkages.

Den Haag

Volgens het gerechtshof in Den Haag heeft de Nigeriaanse tak van Shell niet onomstotelijk kunnen bewijzen dat twee grote olielekkages in de jaren nul het gevolg waren van sabotage. Ook heeft Shell Nigeria destijds niet adequaat gereageerd op de lekkages.

Het hof eist daarom dat het Brits-Nederlandse moederbedrijf in een van de gebieden een zogenoemd olielekdetectiesysteem aanlegt, waardoor eventuele lekkages in de toekomst eerder worden ontdekt. De hoogte van de schadevergoeding wordt later bekendgemaakt.

In 2004 ontstond een olielek bij het dorp Goi in Nigeria. Daarbij raakte een gebied ter grootte van vijftig voetbalvelden besmeurd. Een tweede lek in juni 2005 bij het dorp Oruma verontreinigde een gebied zo g..

