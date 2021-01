Zweden zien af van Tata Steel

Nu het Zweedse SSAB afziet van de overname van Tata Steel in Nederland zal de Nederlandse overheid mogelijk als reddende engel moeten optreden. Kopers vinden voor de voormalige hoogovens zal lastig zijn.

De overname van Tata Steel door het Zweedse SSAB is van de baan.

IJmuiden

De Zweden vinden de investeringen in de verduurzaming van het staalbedrijf in IJmuiden te hoog – er zou geen verdienmodel meer overblijven. Of andere commerciële geïnteresseerden wel belangstelling hebben zonder steun van de overheid, mag worden betwijfeld.

Het afhaken van de Zweden kwam vrijdag als een donderslag bij heldere hemel. Hoewel de grote aandeelhouders van SSAB al van begin af aan twijfels hadden over de voordelen van een overname van Tata Steel, gingen de onderhandelingen tot nu toe gewoon door. Op papier hadden de Zweden al een due diligence (boekenonderzoek) gedaan. Ze zouden alleen nog ter plekke een onderzoek willen houden, hetgeen was uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Maar v..

