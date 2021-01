Kijklessen in de lockdown

De rek is er zo onderhand wel wat uit bij velen. Het virus en de maatregelen hebben een uitputtende werking op de mens. ‘Er is honger naar huid, herrie en hosanna,’ schreef iemand in Het Financieele Dagblad. En als deze krant van cijferaars en koersentellers het al voelt, hoe erg moet dan de rest van de samenleving er wel niet aan toe zijn.

Deze week barstte er een bom. Althans, zo leek het. Grote rellen, de ergste in veertig jaar. Zou de geest nog wel weer terug de fles in kunnen of was hier een perfecte storm aan het ontstaan die een aanloop had in groeiende demonstratiebereidheid van de burger, fake news, ophitsende politici, trekkerboeren en een Capitoolbestorming? We vroegen ons allemaal af wat het vallen van de avond voo..