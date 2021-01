Weer een mantel over misbruik

‘Cijfers over misbruik in Rooms-Katholieke Kerk worden zwaar overdreven’, kopte deze krant enkele weken geleden. In het artikel uitte Patrick Chatelion Counet, de voormalige secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (een soort koepel van alle kloosters in Nederland), ongezouten kritiek op het onderzoek van de commissie-Deetman naar het seksueel misbruik in de Katholieke Kerk. De commissie wilde zo graag bewijzen onafhankelijk te zijn van haar kerkelijke opdrachtgever, dat ze in de media een ware ‘heksenjacht’ ontketende tegen alles wat katholiek is. Bovendien zouden vermeende daders vogelvrij zijn verklaard en zou de commissie iedere normale rechtsregel aan de laars hebben gelapt. Zelfs met een slap of aantoonbaar leugenachtig verhaal kon iedereen die zich als slachtoffer presenteerde, duizenden euro’s schadevergoeding opstrijken. Volgens Chatelion Counet riep ‘Deetman’ willens en wetens een spookbeeld op van massaal misbruik door priesters en kloosterlingen. ‘Je hebt leugens, je hebt statistieken en dan heb je het rapport-Deetman’, fulmineert Chatelion Counet in het boek dat hij over deze kwestie schreef.