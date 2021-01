‘Bij je kinderen intrekken als je ouder wordt: dat is voor veel Marokkanen nog het ideaalbeeld’

Er is veel eenzaamheid onder ouderen van Marokkaans-islamitische afkomst. Ze spreken daar echter niet makkelijk over. Liever hebben ze het over el kant – wat zoiets betekent als ‘verveling'. Religiewetenschapper Hanan Nhass deed als eerste onderzoek naar deze groep. ‘Geloof is heel belangrijk voor hen.'

‘Ehm … met de tijd als ik de zeventig haal, de tachtig, met Allahs wil, wie gaat er dan goed voor mij zorgen? Mijn kinderen werken allemaal en hebben hun eigen gezin. Ze zeggen wel 'mama, we laten je niet in de steek', maar in mijn optiek ga ik naar het bejaardentehuis. Ik wil geen ruzie maken met mijn kinderen. Er is een islamitische hier in Rotterdam. Als de tijd rijp is, ga ik daar heen. Waarom ook niet?’

Aan het woord is Wassima, een oudere vrouw van Marokkaans-islamitische afkomst. Ze is een van de twaalf ouderen die Hanan Nhass interviewde voor haar afstudeeronderzoek als religiewetenschapper. Nhass is als senior onderzoeker bij kennisinstituut Movisie bezig met d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .