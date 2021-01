Riet snijden voor daken verdwijnt: ‘Cijfers liegen niet. Deze dalende lijn luikt onstuitbaar.’

De opbrengst van de rietvelden loopt terug. Sommige percelen brengen 35 procent minder op dan vijf jaar geleden. Als het zo doorgaat, is het over vijftien jaar voorbij met het snijden van riet voor de Nederlandse daken.

Belt-Schutsloot

Wout van de Belt (59) werkt als natuurbeheerder en rietsnijder al zijn leven lang tussen de halmen, net als zijn vader, opa en overgrootvader. Voor dag en dauw is hij op pad in de stilte van het ruisende riet. Hij kent elke kreek, elk perceel en hij ziet elke verandering. ‘Cijfers liegen niet. Er is een fors dalende opbrengst te zien. Natuurlijk wisselt de opbrengst per jaar, maar deze dalende lijn luikt onstuitbaar.’

Van de Belt uit Belt-Schutsloot is voorzitter van Natuurcollectief Noordwest-Overijssel, waarbij eigenaren van natuur en rietland in de Weerribben – het noordelijk deel van nationaalpark Weerribben/Wieden – zijn aangesloten. Hij is al dertig jaar bestuurlijk actief in belangenverenigingen en geldt zo’n beetje ..

