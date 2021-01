Boodschappen doen in coronatijd voelt als een uitje: ‘Er zijn momenten dat je het helemaal zat bent, hè?’

Het parkeerterrein bij winkelcentrum Enschede-Zuid heeft nog ruimte. De wekelijkse warenmarkt is er deze druilerige woensdagmorgen niet vanwege de lockdown. Natte miezersneeuw vormt een loom, onderuitzakkend ijslaagje op de voorruiten van de auto’s. Bij twee knalgele glasbakken, vlak bij een van de ingangen van het winkelcentrum, stopt Gerrie ter Brugge (74) met haar fiets om glaswerk weg te gooien. ‘Ik dacht: ik doe even een boodschapje. Je kunt nu toch weinig doen.’ Met haar man woont ze buitenaf in Enschede. ‘Mijn man is hobbyboer. We hebben schaapjes voor de deur.’ Zo beroerd heeft het echtpaar het niet in deze coronatijd, benadrukt ze. ‘We hebben elkaar, we zijn gezond en maken elke dag een wandelingetje.’

Maar, er is ook een andere ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .