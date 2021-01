Boswachters hebben hun handen vol

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL weten niet goed wat ze aan moeten met het nieuwe publiek dat niet vertrouwd is met de regels in de natuur. Zij verstoren de dieren, pletten kwetsbare planten en zorgen voor fricties met andere bezoekers. Samen met de Dierenbescherming roepen de terreinbeheerders mensen op zich aan de regels te houden.

Amersfoort

De beheerders van de natuurgebieden, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL zoeken naar een oplossing voor de problemen die zich voordoen door de massale toestroom van ‘nieuwe groepen’ naar de natuurgebieden. ‘We zitten met de handen in het haar’, verzucht woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer, met 274.000 hectare de grootste terreinbeheerder. ‘We kunnen weinig meer doen dan voorlichting geven.’

Sportclubs, recreatieparken en winkels zijn dicht in verband met corona en mensen hebben behoefte aan beweging en frisse lucht en trekken massaal de natuur in. Met name nieuwe bezoekers nemen het niet zo nauw met de spelregels in bossen en natuurgebieden of kennen die niet. ‘Men..

