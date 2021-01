‘Wees altijd op je hoede voor identiteitsfraude'

Het datalek bij de GGD is schokkend. Frederik Zuiderveen Borgesius waarschuwt voor identiteitsfraude, die uit het lek kan voortvloeien.

Medewerkers van de GGD hadden onbeperkt toegang tot persoonsgegevens van mensen die zich hadden laten testen op corona. Dat onthulde RTL Nieuws maandag. Criminelen boden data zoals adressen en burgerservicenummers aan via verschillende chatdiensten.

Met dit lek overtreedt de GGD de Europese privacywetgeving, zegt Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘De Algemene verordening gegevensbescherming, dat is de Europese privacywet, eist technische en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens. De GGD had dat allebei niet op orde.

Technisch klopte het niet dat medewerkers toegang hadden tot veel te veel gegevens. Ook organisatorisch is het misgegaan. De GGD controleerde kenneli..

