Ministerie wil nieuw advies over tijd tussen prikken Pfizer

Den Haag

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de formulering van de bijsluiter aangescherpt. In de bijgewerkte versie wordt nu expliciet aangeraden de tweede dosis na drie weken toe te dienen.

In de eerdere versie stond dat er ‘ten minste 21 dagen' moeten zitten tussen de twee injecties die nodig zijn voor een adequate bescherming tegen COVID-19. Nu staat er heel duidelijk ‘3 weken'. Ook de fabrikant zelf raadt een interval van 3 weken aan voor een adequate bescherming.

strategie

Nederland heeft onlangs juist besloten het interval op te rekken tot maximaal zes weken. Zo kunnen in dezelfde tijd meer mensen worden gevaccineerd. Tot er een nieuw advies van de Gezondheidsraad ligt, houdt het ministerie vast aan die strategie, laat een woordvoerder weten.

coronavariant

In een zorginstelling in Noord-Brabant is in de tweede week van januari een Braziliaanse variant van het coronavirus aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van berichtgeving door NRC. Hoeveel mensen er precies besmet zijn geraakt met de variant, kon de woordvoerder niet zeggen. Dat moet nog blijken uit een bron- en contactonderzoek.