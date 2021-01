‘Voel me niet meer veilig op straat’

Rotterdam

De beelden gingen deze week de hele wereld over. Relschoppers die vuurwerk en stenen gooiend huishielden in onder meer Eindhoven, Urk en Den Haag. Maandagavond ging het helemaal mis in Rotterdam, waar volop werd geplunderd. Een van de getroffen ondernemers is Wod Almubarak. Haar juwelierszaak Jewelry Box werd bijna volledig leeggehaald. De vandalen namen horloges, kettingen en andere sieraden mee. Om binnen te komen vernielden ze het rolluik en sloegen ze de ramen kapot. De ravage was enorm. Een paar dagen later is de emotie bij Almubarak nog niet gezakt. ‘Ik was maandag niet zo verdrietig als nu. Ik slaap slecht, maar drie tot vier uur per nacht, en dat wordt steeds minder.’

relschoppers

De politie zei aanvankelijk te..

