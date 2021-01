Ouders laten kind vaker vaccineren

Bilthoven

De opkomst van meisjes geboren in 2007 voor het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker was echter met 64 procent lager dan het voorgaande jaar. Voor meisjes geboren in 2006 ging het om 72 procent, concludeert gezondheidsinstituut RIVM op basis van voorlopige cijfers.

De cijfers van de vaccinaties BMR en DKTP betreffen kinderen geboren in de periode november 2017 tot en met oktober 2018. Zij kregen de vaccinatie aangeboden voor maart 2020 en hebben daarom betrekking op de situatie voor COVID-19. De cijfers voor de HPV-vaccinaties betreffen wel de situatie tijdens de corona-uitbraak. <