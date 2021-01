‘Indringend’ rapport wanbeleid politie

‘Indringend', zo noemt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het politieonderdeel Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO). Jarenlang wanbeleid zorgde voor grote risico’s in de opsporing van onder anderen terroristen, leidde tot een slecht imago van de Nederlandse politie en schade voor werknemers.

Den Haag

De vertegenwoordiging van de Nederlandse politie in sommige landen was inderdaad ‘kwalitatief onvoldoende', aldus Grapperhaus. Details over de risico's die zijn ontstaan, zoals specifieke operaties en trajecten, kan de minister ‘in het openbaar' niet noemen. Hij benadrukt dat het kabinet afgelopen jaren ‘vanwege het belang van de internationale opsporing' extra geld heeft geïnvesteerd in de dienst, maar het rapport van de Inspectie vraagt om ‘nadere maatregelen'. <