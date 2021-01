Artis neemt afscheid van de leeuwen

Artis neemt afscheid van zijn drie leeuwen, twee leeuwinnen en een mannelijke leeuw, omdat de door de coronacrisis getroffen dierentuin geen geld heeft om een nieuw leeuwenverblijf te bouwen. Dat meldt directeur Rembrandt Sutorius in een verklaring. De dieren verhuizen half februari naar een dierenpark in Zuid-Frankrijk.

Amsterdam

‘Het was een moeilijke beslissing, want de leeuwen zijn een deel van de identiteit van Artis. Het is een prachtige groep dieren waar wij erg aan gehecht zijn', stelt Sutorius. ‘We openden onze deuren in 1838 en hebben hier leeuwen sinds 1839.' Artis komt de komende vijf jaar meer dan 20 miljoen euro tekort voor onderhoud en investeringen, zoals het aanpassen van het leeuwenverblijf, waarvoor nu 4 miljoen euro nodig is. <