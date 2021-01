Gebarentolk bij verkiezingsdebatten

Den Haag

De NPO zet in de aanloop naar de landelijke verkiezingen op 17 maart gebarentolken in tijdens grote NOS-verkiezingsdebatten. Daarnaast heeft de publieke omroep besloten om vanaf 1 maart ook de dagelijkse uitzendingen van het NOS Jeugdjournaal van 19.00 uur met een gebarentolk te ondersteunen. Daarmee komt de NPO tegemoet ‘aan een langgekoesterde wens van de kijkers, zo weten we uit onderzoek', zegt Martijn van Dam, bestuurder van de NPO. ‘Wij zijn er voor iedereen. Ook als je niet goed kunt horen of zien, proberen wij te zorgen dat je aangesloten blijft bij enkele van onze belangrijkste programma's', aldus Van Dam. <