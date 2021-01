Jan Terlouw: geen nieuw kinderboek

Twello

Jan Terlouw stopt met het schrijven van kinderboeken. Dat vertelde hij donderdag in de literaire podcast De Grote Vriendelijke Podcast. De 89-jarige auteur en oud-politicus praat in de podcast over de vijftigste verjaardag van zijn beroemde boek Koning van Katoren, dat in 1971 verscheen. Terlouw schreef in totaal twintig jeugdboeken. ‘Het zal mij verbazen als er nog een kinderboek in mijn pen zit', stelt Terlouw in het gesprek. ‘Ik schrijf nog op dagelijkse basis, maar dat zijn beschouwingen en artikelen. Maar ik ken de kinderen van nu niet meer, ik heb er geen verstand meer van.' <