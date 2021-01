Proef met bevolkingsonderzoek naar borstkanker met een nieuwe techniek

Er komt opnieuw een proefbevolkingsonderzoek naar borstkanker om uit te zoeken of een nieuwe techniek tumoren beter zichtbaar kan maken. Dat onderzoek wordt de komende jaren gedaan bij de 80.000 vrouwen met dicht borstklierweefsel, bij wie een mogelijke tumor op de gebruikelijke mammografie slecht zichtbaar is.

Den Haag

Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief die hij donderdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vrouwen met dicht borstklierweefsel, zo’n 8 procent van alle vrouwen in de screeningsleeftijd, hebben zulk compact weefsel in de borsten dat een mammografie wit kleurt. Daardoor kan een eventuele tumor (die op dat beeld ook wit is) uit het zicht verdwijnen. Die vrouwen hebben om onduidelijke redenen ook nog eens twee keer zoveel kans op borstkanker. Blokhuis wil laten uitzoeken of een mammografie met contrastvloeistof verstopte tumoren beter en eerder zichtbaar kan maken.

opmerkelijk

Het besluit van Blokhuis is opmerkelijk, omdat de afgelopen jaren op verzoek van de Tweede Kamer bij deze g..

