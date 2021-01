Kindertelefoon: steeds meer zware gesprekken

Utrecht

Zorgwekkend, vindt directeur Roline de Wilde. ‘Waar de gesprekken eerder vaak gingen over normale puberzaken, geven nu steeds meer kinderen aan dat zij sociale contacten missen en dat zij zich alleen voelen.’

Gesprekken over emotionele problemen namen, vergeleken met de eerste lockdown, toe met 21 procent. Er is vaker gebeld over zelfdoding (21 keer per dag, tegen 16 bij de eerste lockdown, +31 procent), eenzaamheid (+31 procent) en depressie (+16 procent). Voor de coronacrisis ging het per dag 14 keer over huiselijk geweld, nu 18 keer.

Ook bellen de 16- en 17- jarigen vaker over mentale problemen. ‘Ik vind het belangrijk dat we hier oog voor hebben', zegt De Wilde, ‘en hun de erkenning geven voor het off..

