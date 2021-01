Stemmen en niet zeuren

17 maart, dus de huidige Tweede Kamer blijft geen dag te lang plakken. Alleen als de coronapandemie in februari dramatisch oplaait, kan van die lijn worden afgeweken. Maar dat zal het kabinet alleen doen na advies van de Raad van State, de Kiesraad en het OMT. Dan wordt er snel een uitstel-wetje ingediend waarover de Tweede én Eerste Kamer met spoed - uiterlijk 8 maart - moeten stemmen.

Uit opinieonderzoek blijkt dat weinig Nederlanders op uitstel zitten te wachten. 81 procent is zéker van plan te stemmen over..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .