Stationspiano naar Spoorwegmuseum

Utrecht

De NS gaat de door relschoppers gesloopte piano van Centraal Station Eindhoven aan het Spoorwegmuseum schenken. Een woordvoerder van de vervoerder bevestigt de overdracht van het instrument. Veel stations beschikken over een piano waarop reizigers hun muzikale kunsten kunnen laten horen. Die in Eindhoven werd afgelopen zondag vernield door relschoppers. Het Spoorwegmuseum ziet in de kapotgemaakte piano vooral een symbolische waarde. ‘Deze openbare piano's zijn bedoeld als ontmoetingsplek op het station', zegt een woordvoerder van het museum. ‘Dat nu juist die piano vernield is, vinden wij treffend.' <