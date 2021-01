De voorbereiding van de vernieuwing van het Centraal Station van Amsterdam begint eind dit jaar. In het komende decennium worden de sporen en wissels aangepakt en het station gerenoveerd. Door de vernieuwing kunnen meer treinen vertrekken en aankomen op het station, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). <

Niet overal genoeg stembureauleden

Grofweg een kwart van de gepeilde Nederlandse gemeenten heeft nog niet genoeg stembureauleden gevonden voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Dat schreef minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Van de ruim 350 Nederlandse gemeenten vulden er 315 de peiling in. <

beeld anp

Aantal tips over cold case loopt fors op

De politie..

