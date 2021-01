Actie voor vernielde Primera levert ton op

Binnen korte tijd is al meer dan een ton opgehaald voor de eigenaren van de Primera-winkel in Den Bosch die maandagavond door relschoppers werd geplunderd. De beelden van de radeloze ondernemer Maaike Neuféglise, die in het NOS Journaal smeekte dat er geen nieuwe vernielingen zouden komen, leidden tot een golf van sympathie.

Den Bosch

Neuféglise was radeloos, de ochtend nadat het interieur van haar winkel aan de Visstraat aan gort was geslagen. Werkelijk alles was vernield. ‘Er zit bloed aan de muren, de ramen zijn gebroken, het kassasysteem is van de toonbank gerukt.’ Ze kreeg weer wat hoop toen ze in de loop van de dag hoorde dat er meerdere crowdfundacties waren opgezet. Naast de website GeenStijl zamelen ook een vriend en een werknemer van de Jumbo in de straat geld in. ‘Ik ben overweldigd’, zegt de ondernemer.

Neuféglise denkt niet dat ze het opgehaalde bedrag helemaal nodig heeft. Naast de financiële steun krijgt ze veel aanbod van leveranciers die gratis of tegen kostprijs willen komen helpen haar winkel weer o..

