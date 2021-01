'Uitspraken over GGD-datalek zijn onjuist'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) gaf dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje tekst en uitleg over het gigantische datalek via de test- en uitslagensystemen van de GGD’en. Deskundigen zijn verbijsterd over de uitleg van de minister over de beveiliging en controle. Sommige uitspraken zijn aantoonbaar onjuist.