Snelrecht is voor veel relschoppers niet geschikt: ‘Anders veroorzaak je meer problemen dan je oplost’

Rotterdam

De eerste verdachten van de rellen in diverse steden stonden woensdag al voor de rechter. De gedachte achter dit (super)snelrecht is begrijpelijk: met een lik-op-stukbeleid laten zien dat raddraaiers niet wegkomen met hun gedrag. Toch is snelrecht een beperkt middel, waarschuwt Paul Mevis, hoogleraar straf(proces)recht in Rotterdam. ‘Ik neem aan dat men zo verstandig is alleen heel duidelijke zaken via snelrecht te behandelen. Anders veroorzaak je meer problemen dan je oplost.’ Hij wijst op de ervaringen na jaarwisselingen. ‘In de praktijk blijken maar weinig grote zaken te leiden tot een veroordeling via snelrecht.’

Henny Sackers, hoogleraar sanctierecht in Nijmegen, bevestigt dit. ‘De politie krijgt het vaak niet voor elkaar om..

