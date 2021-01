Kaartenbakken Joodse Raad straks te zien: ‘De fysieke herinnering aan vermoorde Joden in Tweede Wereldoorlog’

Amsterdam

Van elk individu binnen de vooroorlogse Joodse gemeenschap is er een persoonskaart. Het Rode Kruis droeg eerder zijn Oorlogsarchief over aan het Nationaal Archief, met uitzondering van de Joodse Raad Cartotheek, die tastbaar herinnert aan alle Joden die in en vanuit ons land in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Na 1945 zijn deze kaarten ook nog gebruikt; nu om vast te stellen wat er met iedereen was gebeurd. Het Rode Kruis had na de oorlog de taak alle informatie te verzamelen over slachtoffers en overlevenden. Zo werden nabestaanden en achterblijvers ingelicht over het lot van hun dierbaren.

Bij het Nationaal Archief zijn de kaarten wel veilig, maar niet zichtbaar voor het publiek, vond een adviescommissie. ..

