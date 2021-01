Uitbraak van variant corona in Gorinchem

Gorinchem

In Gorinchem is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus ontdekt. Meerdere mensen hebben die mutatie onder de leden. Het is de eerste uitbraak van die variant in Nederland, meldt de GGD Zuid-Holland Zuid. Zeker achttien medewerkers en cliënten van een praktijk voor fysiotherapie zijn positief getest op het coronavirus. Bij enkele testmonsters is de Zuid-Afrikaanse variant aangetroffen. De GGD begint een ‘uitgebreid en gericht' onderzoek rond de praktijk om vast te stellen of meer mensen de Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus hebben opgelopen. <