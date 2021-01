'Voor jongeren in de wijk zijn rellen pure sensatie'

Jongerenwerkers, wijkagenten en ambtenaren in de Haagse Schilderswijk zitten sinds maandag in een appgroep om snel informatie uit te wisselen. ‘Wij staan klaar om na 21.00 uur met de politie mee te helpen surveilleren om avondklokrellen te voorkomen’, zegt jongerenwerker Mekki Abdellatif.

Den Haag

Mekki Abdellatif (33) kent de Schilderswijk in Den Haag op zijn duimpje. De jongerenwerker van wijkcentrum De Mussen groeide op in de achterstandswijk. ‘Je moet hier je mannetje kunnen staan’, weet hij. ‘Ik ken iedereen hier en begrijp de mentaliteit van de Schilderwijkers. De toon waarop iemand hier praat moet je begrijpen.’ Hij bouwt als een coach intussen al zeven jaar aan intensief contact met jongeren vanaf twaalf jaar en heeft zo’n honderdvijftig jongeren om zich heen verzameld. ‘Ik interesseer mij oprecht voor ze. Houdt iemand van voetbal, dan wil ik er alles over weten. En zo leer je elkaar kennen. Ik help ze soms aan een baantje en vraag hoe het op school gaat.’

Toen het kabinet v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .