Relschoppers direct voor rechter

Amersfoort

Volgens de politie leverde dinsdagavond een ander beeld op dan tijdens avonden daarvoor, toen in een aantal steden zware vernielingen werden aangericht. Uit vrees voor nieuwe ongeregeldheden werd in meerdere plaatsen dinsdagavond een noodbevel afgekondigd. Het ging daarbij onder meer om Maastricht, Eindhoven, Haarlem, Zwolle, Leiden, Zaltbommel, Heemstede en Breda. In diverse steden gingen voetbalsupporters de straat op. Zij verklaarden hun stad te willen beschermen tegen de relschoppers. In Den Bosch, waar maandag geplunderd werd, liepen ze in oranjes hesjes.

samenscholing

In Rotterdam werden zeventien mensen kort voor de avondklok inging aangehouden voor samenscholing. Eerder op de dag richtte burgemeester Ahmed Aboutaleb zich ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .