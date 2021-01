Natuurbeleving online populair door corona

Niet alleen in de natuurgebieden is het drukker in coronatijd, ook online is er meer belangstelling voor de natuur. De natuuropdrachten voor kinderen op de websites van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer worden meer dan ooit gebruikt.

Zeist

Komend weekend is de Nationale Tuinvogeltelling. De Vogelbescherming heeft goede hoop op een recordaantal deelnemers. ‘We hebben al 90.000 aanmeldingen’, vertelt woordvoerder Marc Scheurkogel. ‘Zoveel mensen hebben vorig jaar aan de tuinvogeltelling meegedaan. Dat was een record. Het zou goed kunnen dat we het record dit jaar weer verbreken, want veel mensen melden zich last minute aan voor de tuinvogeltelling en je hoeft je niet eens aan te melden.’

Wie zich wel aanmeldt, krijgt tips over de herkenning van vogels, het vogelvriendelijk inrichten van de tuin en het voeren van tuinvogels. De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoe..

