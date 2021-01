Proefevenementen vanaf 15 februari

Utrecht

Fieldlab Evenementen begint vanaf 15 februari in Utrecht met proefevenementen met honderden bezoekers. Tijdens een voorstelling van Guido Weijers, een zakelijk congres en voetbalwedstrijden wordt onderzocht wat nodig is om evenementen in coronatijd veilig te kunnen laten plaatsvinden. Het eerste onderzoek vindt op 15 februari plaats tijdens een zakelijk congres in het Beatrix Theater in Utrecht. Weijers speelt op 20 februari in dat theater een voorstelling waarvoor het publiek wordt verdeeld in groepen van 250, 200 en 50 bezoekers die apart van elkaar tegelijkertijd in de zaal zitten. <