Fractievoorzitter Utrechtse CDA-statenfractie zou politie graag helpen: ‘Ook koffiezetten kan ondersteunend zijn’

Hoe kwam u erop om er een baantje bij te solliciteren?

‘Ik ben het type dat graag wat doet. Daarom ben ik ook reserve-officier bij de Landmacht. Toen de coronacrisis vorig jaar uitbrak, heb ik geholpen met de logistieke voorbereiding van het verschepen van medische voorzieningen naar het Caribisch gebied. Ik was heel blij dat ik íets kon doen. Diezelfde behoefte bekroop mij maandag toen ik hoorde over de rellen in de steden. Ik was bijna in de auto gestapt om de politie te helpen.’

Maar, helpt dat echt?

‘Nee, het kan ook niet, maar ik zit me dan thuis op te vreten. Het gros van de mensen wil dit niet. De volgende dag zag je vrijwilligers zich melden om de troep op te ruimen. Wat daar gebeurt met die rellen is idioot. Hopeloos. En mensen die..

