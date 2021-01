Politiebond NPB vreest uitputtingsslag agenten

NPB-voorzitter Jan Struijs vreest een nieuwe uitputtingsslag midden in de gezondheidscrisis. De komende dagen zijn volgens hem bepalend voor de vraag of na de ziekenhuizen ook de politie bestand is tegen de gevolgen van het coronavirus.

Amsterdam

‘Alles is opgeschaald. De vraag is of we hier te maken hebben met een piek en een ontlading van het ongenoegen, of dat we er langdurig mee te maken krijgen. Het moet geen uitputtingsslag worden.’

Voorlopig kan de politie het aan, is zijn analyse maandag na een overleg met zijn ledenvertegenwoordigers in het land over twee dagen en avonden van harde confrontaties tussen relschoppers en ordehandhavers.

Het leger kan wat hem betreft in de kazerne blijven. ‘Daar moeten we wat mij betreft ook verre van blijven. Dan gaan we een heel andere fase in, dan heb je het over een soort staat van beleg. Militairen zijn getraind om mensen uit te schakelen, niet zoals politiemensen om de orde te handhaven.' De politiemensen moeten naar zijn zeggen ‘de komende dagen volop aan de bak en dat gaan ze ook doen'. Maar hij stelt ook dat ‘deze olievlek zich niet te ver moet gaan verspreiden'. <