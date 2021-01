Blijf onderscheid zien

en een parate politiemacht zullen burgemeesters proberen een keten van rellen, geweld, vernielen en plunderen te stoppen, voordat zich deze week echt een trend kan zetten. En hopelijk helpen daarbij de reacties en acties van een verstandige, beheerste meerderheid van Nederland.

Na wat er zaterdagavond (vooral op Urk) en zondag vanaf de middag (in diverse grote steden) misging, kan niemand nog verrast opkijken als georganiseerd protest omslaat in een veldslag met de politie. Dus wie in deze tijd het grondrecht van demonstratie wil uitoefenen, draagt medeverantwoordelijkheid voor het vreedzaam verloop daarvan. Het is nu wel duidelijk dat een inhoudelijk gemotiveerde, legitieme demonstratie tegen het coronabeleid ook publiek aantrekt dat uit is op sensatie, stampij en sloperij. Dus moeten oprechte demonstranten hun tijden, plaatsen en methoden zo kiezen dat ze letterlijk afstand houden van dreigende relschopperij. Weet welke 'bijval' je wel en niet wilt.