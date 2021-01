'Voor 15 februari helderheid over examens'

Den Haag

In december besloot Slob na overleg met het onderwijsveld dat, in tegenstelling tot vorig jaar, de eindexamens ondanks de coronamaatregelen moeten doorgaan. ‘Maar de ontwikkelingen zijn niet positief', beaamde Slob maandag in een Kamerdebat. Hoewel scholen van het kabinet de ruimte hebben gekregen om eindexamenleerlingen fysiek onderwijs te geven, gebeurt dat niet overal. Dat leidt mogelijk tot achterstanden en ongelijke kansen. De herinvoering van de anderhalvemeterregel bij leerlingen is een verdere complicatie, die het ingewikkeld maakt om een volledige klas tegelijk les te geven. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren zei vorige week dat het besluit ‘onhoudbaar' is. Vakbond CNV Onderwijs noemde het ‘..

