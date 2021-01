'K34 moet naam en gezicht krijgen'

De rechter moet nu maar eens bepalen wiens belang zwaarder weegt: dat van het donorkind Maria dat wil weten wie haar vader is, of dat van de vader die liever anoniem als ‘K34’ in de boeken blijft. Dat vindt ook het ziekenhuis waar Maria is ontstaan. ‘Het gaat om echte mensen, niet om koikarpers of coniferen’, verzucht Maria's moeder.

Arnhem

Na bijna twee uur van juridisch geharrewar en gehakketak, neemt donorkind Maria (22) maandagmiddag eindelijk zelf het woord in de rechtszaal. ‘Ik weet niet of ik een coherent verhaal heb’, begint ze haar uitleg over hoe erg de last op haar schouders drukt: niet weten wie haar donorvader is.

‘Ik vraag me constant af om wie het gaat’, zegt ze tijdens het proces dat ze heeft aangespannen tegen het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. En hoe blij ze ook is met alle brokjes informatie zoals uit het donorpaspoort van haar onbekende vader, ze weet nog lang niet genoeg over de man die als K34 in de jaren negentig zijn eerste donaties bij Rijnstate deed.

De zitting in de Arnhemse rechtbank is er een met mogelijk verstrekken..

