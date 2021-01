Lareb: geen onverwachte bijwerkingen

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft 996 meldingen van gevaccineerden, met in totaal 4403 bijwerkingen van de nieuwe coronavaccins ontvangen. In veruit de meeste gevallen ging het om bijwerkingen die al werden verwacht, zoals koorts, hoofdpijn, misselijkheid en spierpijn. Zes mensen kregen een vermoedelijk allergische reactie.

Amsterdam

Dat heeft het bijwerkingencentrum in Den Bosch bekendgemaakt, na ruwweg honderdduizend inentingen met het vaccin van Pfizer bij vooral zorgverleners in ziekenhuizen en verpleeghuizen. ‘We hebben op basis van wat we nu weten geen onverwachte, nieuwe bijwerkingen gevonden’, zegt Lareb-directeur Agnes Kant. ‘Dat is geruststellend, want er is wel heel goed gemeld.’

prikplek

Vooral kreeg het Lareb verschijnselen te horen ‘die passen bij de werking van het coronavaccin’, aldus het centrum. Het vaccin wekt immers een nepinfectie op, om het immuunsysteem in paraatheid te brengen tegen het echte virus. Bij zo’n vijfhonderd mensen gaf dat pijn rond de prikplek, spierpijn en hoofdpijn. Vierhonderd me..

