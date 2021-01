Amsterdam

Paul van Riessen is de nieuwe hoofdredacteur van tijdschrift

Quote. Hij is de opvolger van Sander Schimmelpenninck, die eind vorig jaar zijn vertrek aankondigde. De 49-jarige Van Riessen werkt al jaren voor Quote. Sinds 2010 was hij adjunct-hoofdredacteur. ‘Het is een grote eer om dit merk te mogen leiden en daarmee in de voetsporen te treden van illustere voorgangers als Jort Kelder en Sander Schimmelpenninck', zegt hij. <