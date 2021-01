Hoe duidt schrijver Matthias Declerq de onrust op Urk? ‘Rellen en religie op Urk niet één pakket’

Urk-Gent

‘De rellen verbaasden mij niet, maar ze waren wel driest en triest’, zegt Declercq. ‘Eigenlijk was het in brand steken van een corona-teststraat het dieptepunt in hele reeks rellen die de afgelopen maanden plaatsvond: de coronaregels, het vuurwerkverbod, het was olie op het vuur van een gemeenschap die een traditie heeft in het verzet tegen de overheid.’

Jongeren op Urk hebben al snel een reden stennis te schoppen, leerde de Vlaming. ‘Maar nu het zo shockerend en visueel is, spreekt het hele land erover. Er wordt in Nederland ook wel heel gemakkelijk een verband gelegd met het geloof. Toch is dat te simpel gedacht. Het merendeel van de mensen op Urk is christelijk, dus ook die relschoppers; op zich betekent dat niet vee..

