Meerderheid deelnemers DNA-dialoog voor aanpassen van DNA embryo, maar alleen bij ernstige erfelijke ziekten

Utrecht

Dat vindt een meerderheid van de deelnemers aan het project DNA-dialoog. Ruim duizend mensen dachten na over de vraag of een embryo-DNA aangepast mag worden. Onder andere kinderen en jongeren, wetenschappers, mensen met een migratie- en/of religieuze achtergrond en ouderen deden in in totaal 27 gespreksrondes in het land mee. Daarnaast namen zo’n 2500 Nederlanders deel aan kwantitatief onderzoek over hoe zij over DNA-aanpassing denken. De eerste resultaten daarvan stroken met wat er uit de dialogen is gekomen, bevestigt projectleider Jacqueline Pot. ‘Ze worden nog nader geanalyseerd.’

Wereldwijd geldt een verbod op aanpassen van DNA. Maar de techniek om DNA aan te passen ontwikkelt zich sneller dan het gesprek o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .