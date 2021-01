De ommezwaai van Bruins Slot

Eind 1971 begon Sieuwert Bruins Slot (65) met het schrijven van zijn levensherinneringen. Bruins Slot had wat te zeggen. Hij was burgemeester geweest in Adorp, in Groningen, en had in 1942 zijn ontslag ingediend, omdat hij zijn geweten zwaarder liet wegen dan gehoorzaamheid aan de Duitse bezetter. Bruins Slot ging in het verzet. Hij was een van de oprichters van de verzetskrant Trouw, waarvan hij tot 1971 hoofdredacteur was. Om zijn verdiensten in het verzet was hij na de oorlog Kamerlid geworden namens de ARP, de Antirevolutionaire Partij.

Bruins Slot was voorbestemd om een leidende rol te spelen in de gereformeerde wereld, de achterban van de ARP. In zijn memoires schrijft hij dat er bij zijn vader, die burgemeester van Drachten was, ee..

