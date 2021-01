Geestelijk verzorgers kritisch op ziekenhuizen vanwege weren predikanten

Utrecht

De organisatie schaart zich hiermee achter minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) die vindt dat het bezoek van een predikant in beginsel altijd mogelijk moet zijn, boven op het ‘gewone’ bezoek. De Jonge deed zijn uitspraak na signalen van predikanten in het Nederlands Dagblad dat zij niet worden toegelaten omdat zij worden gezien als reguliere bezoekers en hun bezoek met familie moeten afstemmen. Door corona hebben veel ziekenhuizen het aantal bezoekers per dag beperkt.

‘De patiënt moet zo goed mogelijk worden geholpen’, zegt Ralf Smeets van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers. Er zijn gevallen waarin een patiënt beter geholpen kan worden door een predikant dan door de geestelijk verzorger van het ziekenh..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .