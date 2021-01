Switchen van carrière? Dat is héél normaal

De baan waar je ooit voor leerde, levert lang niet altijd een match voor het leven op. Menig Nederlander gooit na een tijd het roer om, weet loopbaanadviseur Marieke Langenberg. ‘En de coronacrisis brengt het denken daarover in een stroomversnelling.’

Bij de bank waar Marieke Langenberg (56) verandermanager was, werd met formats bepaald hoe zij haar werk moest uitvoeren. Dat hield ze niet vol. ‘Ik wilde zelf bepalen hoe ik veranderingen doorvoerde. Ik heb uiteindelijk mijn baan opgezegd en ben voor mijzelf begonnen, als loopbaanadviseur.’ Dat was in 2002. ‘Ik heb er geen dag spijt van gehad. Voor mij was het veel beter zelfstandig ondernemer te worden.’

Elk jaar wisselen zo’n 280.000 werknemers me..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .